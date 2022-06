I risultati del centrodestra a Rieti, Frosinone e Viterbo: festa nella notte per Sinibaldi sindaco (video) (Di martedì 14 giugno 2022) Il Lazio regala al centrodestra risultati entusiasmanti. festa nel comitato di Daniele Sinibaldi per tutta la notte. Il nuovo sindaco di Rieti incassa la benedizione di Antonio Cicchetti e e della leader Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Ma la festa è anche per le liste: con 36 sezioni su 52 ufficiali da dati del Ministero, FdI al 15% primo partito a Rieti, Lega al 13%, Pd 12%, FI 10,5%. Oggi si sapranno anche i candidati più votati. Con Fratelli d’Italia primo partito, una buona parte degli eletti arriverà da lì. A Viterbo FdI ottiene il 15,16 per cento “Farò il massimo per questa città”. Con queste parole il neo sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, si è presentato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) Il Lazio regala alentusiasmanti.nel comitato di Danieleper tutta la. Il nuovodiincassa la benedizione di Antonio Cicchetti e e della leader Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Ma laè anche per le liste: con 36 sezioni su 52 ufficiali da dati del Ministero, FdI al 15% primo partito a, Lega al 13%, Pd 12%, FI 10,5%. Oggi si sapranno anche i candidati più votati. Con Fratelli d’Italia primo partito, una buona parte degli eletti arriverà da lì. AFdI ottiene il 15,16 per cento “Farò il massimo per questa città”. Con queste parole il neodi, Daniele, si è presentato ...

you_trend : ?? I risultati parziali del Movimento5Stelle nei principali comuni al voto (paragonati con l'elezione precedente) C… - ItalianNavy : Due Ufficiali di Marina al Naval War College di Newport. Nel prestigioso istituto statunitense per lo sviluppo del… - valigiablu : Il fallimento del referendum non è colpa del “silenzio dei media” | @doonie - carosella_m : RT @ItalianNavy: Due Ufficiali di Marina al Naval War College di Newport. Nel prestigioso istituto statunitense per lo sviluppo del pensier… - rcolosimo : @latwittipe Questa cosa è abbastanza infantile. Tuttavia i risultati del M5S sono un segnale da tenere presente. -