Controllo e prevenzione patologie animali, veterinari a confronto a Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti

Benevento- I veterinari del Sannio hanno svolto oggi un Corso di formazione professionale. Numerose le questioni trattate durante i lavori che si sono svolti questa mattina nella sede di via XXV luglio, promossi dall'Asl di Benevento e dalla Regione Campania. Il focus, ovviamente riservato ai professionisti, ha riguardato problemi che incidono nella vita quotidiana dei cittadini, come per l'appunto l'abnorme crescita del numero dei cinghiali. Il veterinario Ettore De Blasio, che è anche Sindaco di Ceppaloni, moderatore dell'incontro ha tuttavia voluto sottolineare come il fenomeno nel Sannio non abbia certamente raggiunto i livelli che si registrano nella Capitale, ma anzi ha evidenziato come la situazione sia sotto Controllo. Sulla questione De Blasio ha spiegato che nella ...

