Conti correnti, la guerra in Ucraina spinge la corsa dei depositi delle famiglie italiane (Di martedì 14 giugno 2022) A marzo la liquidità delle famiglie cresce ancora (+0,2% sul mese precedente) fino a 1.174 miliardi: l’aumento sfiora il 10% in due anni. Crescono anche i prestiti: +5,2% i mutui, +1,7% il credito al consumo. Più servizi digitali per ridurre costi e rischi Leggi su ilsole24ore (Di martedì 14 giugno 2022) A marzo la liquiditàcresce ancora (+0,2% sul mese precedente) fino a 1.174 miliardi: l’aumento sfiora il 10% in due anni. Crescono anche i prestiti: +5,2% i mutui, +1,7% il credito al consumo. Più servizi digitali per ridurre costi e rischi

Pubblicità

infoiteconomia : Conti correnti, la guerra in Ucraina spinge la corsa dei depositi delle famiglie italiane - RaffaeleGianni4 : RT @ClaudeTadolti: @RaffaeleGianni4 @HuffPostItalia Arriverà a 500bps durante l'estate e poi andrà in Curva di, Laarsen come quello Greco n… - Henri_Filipuzzi : Conti correnti, la guerra in Ucraina spinge la corsa dei depositi delle famiglie italiane - Il Sole 24 ORE… - ClaudeTadolti : @RaffaeleGianni4 @HuffPostItalia Arriverà a 500bps durante l'estate e poi andrà in Curva di, Laarsen come quello Gr… - Gaspare75732663 : @borghi_claudio @Brasco71 Basterebbe toglierli definitivamente e pagare quelli i cui lavori sono terminati,quelli i… -