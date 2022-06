Bimba uccisa a Catania, le tappe dell’orrore: il delitto in casa, poi il corpicino nascosto sotto terra e cenere (Di martedì 14 giugno 2022) Strazio e lacrime dei familiari al passaggio del carro funebre con la bara del corpo della piccola Elena il cui cadavere è stato trovato stamani vicino la casa della famiglia, a Mascalucia, nel catanese. Il nonno paterno ha seguito il carro funebre, appoggiandovi la mano, per diversi metri urlando «Angelo mio, Angelo mio». Nella giornata del ritrovamento del corpo di Elena, la bambina uccisa a Catania, che avrebbe compiuto 5 anni a luglio, il dolore si unisce alla choc, e genera una miscela incontenibile di rabbia e sconcerto. Bimba uccisa a Catania, l’omicidio avvenuto in casa I carabinieri di Catania hanno risentito anche nel pomeriggio, per l’ennesima volta nelle ultime 24 ore, la madre della piccola Elena. La donna stamani ha indicato il luogo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) Strazio e lacrime dei familiari al passaggio del carro funebre con la bara del corpo della piccola Elena il cui cadavere è stato trovato stamani vicino ladella famiglia, a Mascalucia, nel catanese. Il nonno paterno ha seguito il carro funebre, appoggiandovi la mano, per diversi metri urlando «Angelo mio, Angelo mio». Nella giornata del ritrovamento del corpo di Elena, la bambina, che avrebbe compiuto 5 anni a luglio, il dolore si unisce alla choc, e genera una miscela incontenibile di rabbia e sconcerto., l’omicidio avvenuto inI carabinieri dihanno risentito anche nel pomeriggio, per l’ennesima volta nelle ultime 24 ore, la madre della piccola Elena. La donna stamani ha indicato il luogo ...

