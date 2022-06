Istat | aumento degli occupati in 12 mesi | calo della disoccupazione

(Di lunedì 13 giugno 2022) Grazie all’del numeronel 2022 si è verificato unall’ 8,6%. In un anno risultano 415 mila disin meno e – 846 mila inattivi tra i 15 e i 64 anni. I dati dimostrano che rispetto allo stesso periodo dello scorso anni, glisono aumentati del +4,1%, pari a 905 mila in più. L’incrementoriguarda sia i contratti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, ma anche il lavoratori indipendenti. Si parla di +369 mila dipendenti a tempo indeterminato, +2,6% e 412 mila a tempo determinato, +16,3%. A questi dati se ne aggiungono altri interessanti, come l’delle ore lavorate e del Pil. Il Pil aumenta dello 0,1% in ...

