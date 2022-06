Ex Reggiani, c’è una nuova proprietà: presto un progetto per la futura destinazione (Di lunedì 13 giugno 2022) Bergamo. Novità in vista per l’area ex Reggiani, una delle ultime aree rimaste dismesse – a pochi passi dal Gewiss Stadium – della città di Bergamo dopo il lungo e delicato lavoro di rigenerazione urbana attuato dall’Amministrazione Gori: l’area è stata interamente rilevata da Pessina Costruzioni Spa che ha recentemente chiuso gli accordi con le precedenti proprietà. L’azienda, nata nel 1954, lavora da oltre 60 anni in tutto il nostro Paese e si è distinta per la realizzazione di importanti progetti lungo tutto lo stivale. A Bergamo, Pessina ha lavorato al primo lotto del progetto di riqualificazione degli ex Ospedali Riuniti, divenuti ora nuova sede nazionale dell’Accademia della Guardia di Finanza, e ha curato qualche anno fa il restauro della sede di viale Roma della Banca d’Italia. La nuova ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 giugno 2022) Bergamo. Novità in vista per l’area ex, una delle ultime aree rimaste dismesse – a pochi passi dal Gewiss Stadium – della città di Bergamo dopo il lungo e delicato lavoro di rigenerazione urbana attuato dall’Amministrazione Gori: l’area è stata interamente rilevata da Pessina Costruzioni Spa che ha recentemente chiuso gli accordi con le precedenti. L’azienda, nata nel 1954, lavora da oltre 60 anni in tutto il nostro Paese e si è distinta per la realizzazione di importanti progetti lungo tutto lo stivale. A Bergamo, Pessina ha lavorato al primo lotto deldi riqualificazione degli ex Ospedali Riuniti, divenuti orasede nazionale dell’Accademia della Guardia di Finanza, e ha curato qualche anno fa il restauro della sede di viale Roma della Banca d’Italia. La...

