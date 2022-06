F1 GP Azerbaijan 2022 | Wolff | “Tutti i piloti pensano che i saltellamenti siano un problema tranne Alonso”

(Di domenica 12 giugno 2022) “Idi cui soffre soprattutto Hamilton?si sono riuniti e hanno convenuto che questo era ununo:”. Lo ha detto il team principal della Mercedes, Toto, commentando la gara del GP diterminato con un ottimo terzo e quarto posto per Russell e Hamilton: “Sono soddisfatto del risultato della gara. Manca ancora molta velocità nella nostra macchina e bisogna cambiare qualcosa nel regolamento perché non si può sopportare il porpoising per altri quattro anni”. SportFace.

Una giornata amarissima. Per la Ferrari e per Charles Leclerc , che dopo la pole conquistata a Baku - la sesta in questa stagione - sperava di mettersi alle spalle le Red Bull per rilanciare le sue ...Verstappen e Perez festeggiano la vittoria al Gp diBaku, 12 giugno- Disastro Ferrari al Gp didi Formula 1 , vinto da Max Verstappen davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Le rosse sono state, entrambe, costrette al ritiro per problemi tecnici. Ecco dunque le pagelle ...Proseguono le difficoltà in casa Mercedes al termine dell’ultimo Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1. Al termine di una gara sofferta, fortemente ...La crisi rossa non sembra avere pace: a Baku la Ferrari concede il tris di disastri e chiude il gran premio a metà gara, con entrambe le monoposto ai box. Problema ai freni per Sainz, power unit rotta ...