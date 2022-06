David Lynch ricorda Julee Cruise | Grande cantante e grande essere umano VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di domenica 12 giugno 2022) "Potrebbeun buon momento per apprezzare tutta la buona musica che ha realizzato", afferma il regista dopo la morte di, una sua collaboratrice di lunga data.ha reso omaggio alla sua collaboratrice musicale, scomparsa il 9 giugno all'età di 65 anni. Il successo della celebrestatunitense, in gran parte, era legato alla serie televisiva I segreti di Twin Peaks, die Mark Frost, oltre che a Velluto blu dello stesso, due lavori ai quali laaveva prestato la propria voce. "Ho appena scoperto che la grandissimaè morta. Per me questa è un notizia molto triste", ha ...