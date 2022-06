Perché i ristoranti per famiglie sono degli incubatori di maleducazione (Di sabato 11 giugno 2022) «Questa zona è nostra, andatevene!» «E chi ha detto che è vostra, non siete mica i padroni qui» «C’eravamo prima noi, quindi smammate, mocciosi!» «La risolviamo con una sfida?» «Ma io ti spacco la faccia!» «Calma con le parole, lei è mia amica» «Amica o no tu sei una testa di c…» Scontri fra gangster? Scene di un poliziesco? No. I protagonisti della scena non hanno ancora compiuto dieci anni, e il tutto si svolge in un locale a una manciata di chilometri da Milano. Uno di quelli dove i bambini possono trovare “ampi spazi attrezzati dedicati esclusivamente a loro”. Posti che hanno nomi rassicuranti, come “Il regno delle fate” o “La compagnia di Dumbo”, ma che a volte si rivelano delle vere e proprie incubatrici per piccoli hooligans. I bambini, a decine, giocano tra di loro, mentre i genitori, a decine, si concedono un hamburger e una birra gelata. Feste di fine anno ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 giugno 2022) «Questa zona è nostra, andatevene!» «E chi ha detto che è vostra, non siete mica i padroni qui» «C’eravamo prima noi, quindi smammate, mocciosi!» «La risolviamo con una sfida?» «Ma io ti spacco la faccia!» «Calma con le parole, lei è mia amica» «Amica o no tu sei una testa di c…» Scontri fra gangster? Scene di un poliziesco? No. I protagonisti della scena non hanno ancora compiuto dieci anni, e il tutto si svolge in un locale a una manciata di chilometri da Milano. Uno di quelli dove i bambini postrovare “ampi spazi attrezzati dedicati esclusivamente a loro”. Posti che hanno nomi rassicuranti, come “Il regno delle fate” o “La compagnia di Dumbo”, ma che a volte si rivelano delle vere e proprie incubatrici per piccoli hooligans. I bambini, a decine, giocano tra di loro, mentre i genitori, a decine, si concedono un hamburger e una birra gelata. Feste di fine anno ...

