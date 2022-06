Palermo-Padova, Baldini: “Ci siamo allenati in modo sereno, sono tranquillo” (Di sabato 11 giugno 2022) “siamo tranquilli, ci siamo allenati in maniera serena. Sappiamo l’importanza della partita: è la partita più importante, ma parlano i numeri. Nei playoff abbiamo vinto 5 partite e pareggiato 2. I numeri dicono che ci siamo, i ragazzi sono convinti”. Predica calma il tecnico del Palermo Silvio Baldini alla vigilia della finale di ritorno dei play-off con il Padova che decreterà l’ultima formazione promossa in B. “Studiare il Padova? Io non ho studiato niente: c’è da ripetere la partita dell’andata, bisogna giocare con il cuore. Se avessimo ragionato con i numeri e con gli schemi, il Palermo non sarebbe arrivato qui”. “Noi ci stiamo giocando una bellissima finale. Comunque andrà saremo orgogliosi di quanto fatto ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) “tranquilli, ciin maniera serena. Sappiamo l’importanza della partita: è la partita più importante, ma parlano i numeri. Nei playoff abbiamo vinto 5 partite e pareggiato 2. I numeri dicono che ci, i ragazziconvinti”. Predica calma il tecnico delSilvioalla vigilia della finale di ritorno dei play-off con ilche decreterà l’ultima formazione promossa in B. “Studiare il? Io non ho studiato niente: c’è da ripetere la partita dell’andata, bisogna giocare con il cuore. Se avessimo ragionato con i numeri e con gli schemi, ilnon sarebbe arrivato qui”. “Noi ci stiamo giocando una bellissima finale. Comunque andrà saremo orgogliosi di quanto fatto ...

Pubblicità

PadovaCalcio : Lista dei convocati da Mister Massimo Oddo per Palermo-Padova, Finale Playoff Serie C 2021/2022 gara di ritorno, in… - Palermofficial : ??Palermo-Padova: nuove disponibilità biglietti ?? - Palermofficial : ?? FULL TIME PADOVA 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile ?? #PadPal @LegaProOfficial - ptvtelenostra : Palermo e Padova un posto per la Serie B. Il Foggia riparte da Boscaglia - sportface2016 : #PalermoPadova, #Baldini: 'Ci siamo allenati in modo sereno' -