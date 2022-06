Ultime Notizie – Lavrov: “Britannici condannati a morte secondo leggi Donetsk” (Di venerdì 10 giugno 2022) I due cittadini Britannici ed il cittadino marocchino sono stati condannati a morte sulla base delle leggi dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, citato dall’agenzia Tass. “I processi si sono tenuti sulla base delle leggi della Repubblica popolare di Donetsk perché i reati in questione sono stati commessi su quel territorio”, ha dichiarato Lavrov. Il caso dei due cittadini Britannici Aiden Aslin e Shaun Pinner è intanto stato al centro di un colloquio telefonico tra la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, ed il suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba. secondo quanto riferito da Truss su Twitter, nel corso della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) I due cittadinied il cittadino marocchino sono statisulla base delledell’autoproclamata Repubblica popolare di. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri russo, Sergei, citato dall’agenzia Tass. “I processi si sono tenuti sulla base delledella Repubblica popolare diperché i reati in questione sono stati commessi su quel territorio”, ha dichiarato. Il caso dei due cittadiniAiden Aslin e Shaun Pinner è intanto stato al centro di un colloquio telefonico tra la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, ed il suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba.quanto riferito da Truss su Twitter, nel corso della ...

