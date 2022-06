Orari ingressi Una Nessuna Centomila e parcheggi Campovolo RCF Arena: tutti gli ospiti (Di venerdì 10 giugno 2022) Tutto è pronto alla RCF Arena di Campovolo per il concerto Una Nessuna Centomila, contro la violenza sulle donne. Lo spettacolo si sarebbe dovuto svolgere lo scorso anno ma è stato rimandato causa Covid. I biglietti già acquistati restano validi per l’appuntamento dell”11 giugno 2022. Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini sono le donne protagoniste della serata, unite per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. Con loro sul palco anche 7 uomini che duetteranno con loro.Caparezza salirà sul palco insieme a Fiorella Mannoia, Brunori Sas con Emma, Diodato con Alessandra Amoroso, Sottotono con Giorgia, Tommaso Paradiso con Elisa, Coez con Gianna Nannini e Eros Ramazzotti con Laura Pausini. Orari ingressi Una ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Tutto è pronto alla RCFdiper il concerto Una, contro la violenza sulle donne. Lo spettacolo si sarebbe dovuto svolgere lo scorso anno ma è stato rimandato causa Covid. I biglietti già acquistati restano validi per l’appuntamento dell”11 giugno 2022. Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini sono le donne protagoniste della serata, unite per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza. Con loro sul palco anche 7 uomini che duetteranno con loro.Caparezza salirà sul palco insieme a Fiorella Mannoia, Brunori Sas con Emma, Diodato con Alessandra Amoroso, Sottotono con Giorgia, Tommaso Paradiso con Elisa, Coez con Gianna Nannini e Eros Ramazzotti con Laura Pausini.Una ...

rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT I-Days Milano - 9 giugno ?? Tutte le info utili per il concerto con @GretaVanFleet, @TheStruts,… - infoitcultura : Vasco Live a ROMA: tutte le info utili per i concerti dell'11 e 12 giugno (location, parcheggi, ingressi, mappe, or… - PnfltndStruts : RT @VirginRadioIT: I-Days Milano - 9 giugno ?? Tutte le info utili per il concerto con @GretaVanFleet, @TheStruts, @TheAmazons, @egokilltale… - StruttersOFCL : RT @VirginRadioIT: I-Days Milano - 9 giugno ?? Tutte le info utili per il concerto con @GretaVanFleet, @TheStruts, @TheAmazons, @egokilltale… - tato89_d : RT @VirginRadioIT: I-Days Milano - 9 giugno ?? Tutte le info utili per il concerto con @GretaVanFleet, @TheStruts, @TheAmazons, @egokilltale… -