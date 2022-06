WWE: Già scelto l’avversario di Bron Breakker per The Great American Bash? (Di giovedì 9 giugno 2022) Il prossimo 5 luglio andrà di scena il prossimo episodio speciale di NXT 2.0 The Great American Bash, che ormai da un paio di anni è diventato un appuntamento fisso. Ci sono ancora delle settimane prima dell’evento e il tutto sembra ancora da definire, tranne forse che per un match che pare essere già stato deciso in anticipo. Nuovo sfidante in vista Infatti secondo quanto riportato da PWInsider sembra che il main event di The Great American Bash sia già stato deciso e il match sarà valevole per l’NXT Championship. Lo sfidante di Bron Breakker per l’evento sarà l’ex North American Champion Cameron Grimes che otterrà quindi un’opportunità al titolo massimo di NXT. Non è ancora stato annunciato o ufficializzato nulla ma il ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 9 giugno 2022) Il prossimo 5 luglio andrà di scena il prossimo episodio speciale di NXT 2.0 The, che ormai da un paio di anni è diventato un appuntamento fisso. Ci sono ancora delle settimane prima dell’evento e il tutto sembra ancora da definire, tranne forse che per un match che pare essere già stato deciso in anticipo. Nuovo sfidante in vista Infatti secondo quanto riportato da PWInsider sembra che il main event di Thesia già stato deciso e il match sarà valevole per l’NXT Championship. Lo sfidante diper l’evento sarà l’ex NorthChampion Cameron Grimes che otterrà quindi un’opportunità al titolo massimo di NXT. Non è ancora stato annunciato o ufficializzato nulla ma il ...

