Inter, Paganin: “Dybala non necessario, occhio a Lukaku” (Di giovedì 9 giugno 2022) Inter, Paganin- Ha espresso il suo parere importante sulla squadra di Inzaghi, Paganin toccando davvero dei tempi di alto calibro in una bella Intervista. LE SUE PAROLE “Skriniar, perché uno come lui riesci a trovarlo. Se metti dentro uno come Lukaku con Lautaro o Dybala, il problema è degli altri e non per te. Perdi qualcosa dietro ma trovi uno che lo può sostituire. Perdere uno come Lautaro diventerebbe complicato, anche perché si è integrato bene nel mondo nerazzurro. Non sono sicuro poi che arrivi Dybala. Hai già Lautaro, perché prenderlo? Non è così fondamentale, è un giocatore forte ma che viene da un periodo difficile ma non è strategico per come gioca l’Inter”. Paganin ha toccato un tasto davvero importante delle situazioni ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 9 giugno 2022)- Ha espresso il suo parere importante sulla squadra di Inzaghi,toccando davvero dei tempi di alto calibro in una bellavista. LE SUE PAROLE “Skriniar, perché uno come lui riesci a trovarlo. Se metti dentro uno comecon Lautaro o, il problema è degli altri e non per te. Perdi qualcosa dietro ma trovi uno che lo può sostituire. Perdere uno come Lautaro diventerebbe complicato, anche perché si è integrato bene nel mondo nerazzurro. Non sono sicuro poi che arrivi. Hai già Lautaro, perché prenderlo? Non è così fondamentale, è un giocatore forte ma che viene da un periodo difficile ma non è strategico per come gioca l’”.ha toccato un tasto davvero importante delle situazioni ...

Advertising

serie_a24 : #Inter, Paganin: “Dybala non necessario, occhio a Lukaku” - infoitsport : Dybala Inter, Paganin sorprende: «Perché prenderlo se c'è Lautaro?» - infoitsport : TMW RADIO - Paganin: 'Dybala non fondamentale per l'Inter. Sacrificherei Skriniar per Lukaku' - TUTTOJUVE_COM : A. Paganin: 'Dybala non fondamentale per l'Inter' - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Dybala Inter, Paganin sorprende: «Perché prenderlo se c’è Lautaro?» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea htt… -