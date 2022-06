Fuorisalone | i progetti legati alla sostenibilità

Advertising

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Tante mostre scenografiche. Ma ora il pubblico vota i progetti più belli - ilgiornale : Tante mostre scenografiche. Ma ora il pubblico vota i progetti più belli - infoitcultura : Fuorisalone 2022, i progetti da scoprire negli spazi di Alcova - milanobiz : La Voce di Idra, INFLUENCE, LIGHT IS LIFE e 24 Ore con Boero: questi sono i progetti presenti al FuoriSalone e real… - gruppomondadori : Da oggi al 13 giugno @INTERNIMagazine presenta la grande mostra-evento #DesignReGeneration: 4 location, 50 designer… -

In e nel circuito del , si susseguono presentazioni di novità , installazioni,e ...in collaborazione con l'interior designer Hisae Igarashi e visitabile el circuito del, al ...Tante mostre scenografiche. Ma ora il pubblico vota ipiù belliIn occasione del Fuorisalone 2022, l'istituto di moda e design lancia il progetto «Expanded universes: reali e virtuali» ...Per chi se li fosse persi, o li volesse rivedere, i luoghi più importanti della Milano Design Week 2022 da sfogliare nelle nostre gallery fotografiche.