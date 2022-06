Eni annuncia ipo per la quotazione di Plenitude (Di giovedì 9 giugno 2022) Eni annuncia l'intenzione di procedere con l'offerta pubblica iniziale delle azioni di Eni Plenitude, per la quotazione delle azioni della società sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Enil'intenzione di procedere con l'offerta pubblica iniziale delle azioni di Eni, per ladelle azioni della società sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato ...

Advertising

iconanews : Eni annuncia ipo per la quotazione di Plenitude - Agenzia_Italia : Eni ha annunciato la quotazione di Plenitude sull'Euronext Milan - ioloraccolgo : Eni annuncia ipo per la quotazione di Plenitude - fisco24_info : Eni annuncia ipo per la quotazione di Plenitude: Su mercato regolamentato Euronext Milan -