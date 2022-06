Corsport: altro che riportare lo scudetto, il Napoli rischia una stagione di transizione (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, fa il punto sul mercato e sul futuro del Napoli. Nel suo editoriale, scrive della possibilità che vadano via Mertens, Koulibaly, Ospina e persino Osimhen. E ricordano la frase di De Laurentiis («Faremo di tutto per portare lo scudetto a Napoli e proveremo a vincerlo tutti assieme»), scrive: È lecito, e anche indispensabile, confrontarsi con il proprio portafoglio e metterlo in sicurezza, la traccia di un’idea che può disegnare una vita ragionevolmente equilibrata oppure, perché no?, per indirizzarsi, nel breve o medio o lungo termine, verso una cessione del club. Ma queste sono interpretazioni neanche troppo libere – mentre invece l’unica riflessione impone una secca domanda: quanto sia grossa, eventualmente, la distanza tra l’affabulazione e la progettazione e come l’una e l’altra possano ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, fa il punto sul mercato e sul futuro del. Nel suo editoriale, scrive della possibilità che vadano via Mertens, Koulibaly, Ospina e persino Osimhen. E ricordano la frase di De Laurentiis («Faremo di tutto per portare loe proveremo a vincerlo tutti assieme»), scrive: È lecito, e anche indispensabile, confrontarsi con il proprio portafoglio e metterlo in sicurezza, la traccia di un’idea che può disegnare una vita ragionevolmente equilibrata oppure, perché no?, per indirizzarsi, nel breve o medio o lungo termine, verso una cessione del club. Ma queste sono interpretazioni neanche troppo libere – mentre invece l’unica riflessione impone una secca domanda: quanto sia grossa, eventualmente, la distanza tra l’affabulazione e la progettazione e come l’una e l’altra possano ...

