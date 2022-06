Petralito (intermediario Dybala): «Andrà all’Inter? C’è una cosa molto positiva» (Di mercoledì 8 giugno 2022) . La dichiarazione Giacomo Petralito, uno degli intermediari dell’operazione Dybala Inter, ha parlato brevemente all’uscita della sede del club nerazzurro dopo l’incontro con i dirigenti dell’Inter a cui ha partecipato anche Jorge Antun. Queste le parole raccolte dai cronisti presenti: «Se Marotta ha incontrato l’agente di Dybala in sede vuol dire che è una cosa positiva». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) . La dichiarazione Giacomo, uno degli intermediari dell’operazioneInter, ha parlato brevemente all’uscita della sede del club nerazzurro dopo l’incontro con i dirigenti dell’Inter a cui ha partecipato anche Jorge Antun. Queste le parole raccolte dai cronisti presenti: «Se Marotta ha incontrato l’agente diin sede vuol dire che è una». L'articolo proviene da Calcio News 24.

