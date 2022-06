“Me lo dicessero in faccia…”: caos Barcellona, il titolare attacca il club (Di mercoledì 8 giugno 2022) Parole destinate a generare grandissime polemiche quelle che il calciatore del Barcellona ha rilasciato durante la conferenza con la nazionale Il fine stagione è inevitabilmente tempo di bilanci e previsioni. Sono i molti i calciatori che, sfruttando anche la possibilità di poter parlare dal ritiro delle loro nazionali durante questo periodo di Nations League, hanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Parole destinate a generare grandissime polemiche quelle che il calciatore delha rilasciato durante la conferenza con la nazionale Il fine stagione è inevitabilmente tempo di bilanci e previsioni. Sono i molti i calciatori che, sfruttando anche la possibilità di poter parlare dal ritiro delle loro nazionali durante questo periodo di Nations League, hanno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : Busquets: 'Taglio stipendi? Sarebbe bello che me lo dicessero in faccia invece che scoprirlo dai media': Parlando i… - I23jjx : le dicessero in faccia le cose - AnnaP1953 : @Leonard1306___ Io andrò a votare anche se dicessero che serve lo scafandro.Alla faccia di speranza e lamorgese. - _fireproofxx : RT @milleuniversi: non so come faccia la gente a dire che le canzoni di ultimo sono solo delle lagne… capirei se mi dicessero “non è il mi… - littIesatellite : RT @milleuniversi: non so come faccia la gente a dire che le canzoni di ultimo sono solo delle lagne… capirei se mi dicessero “non è il mi… -

Busquets: 'Taglio stipendi Sarebbe bello che me lo dicessero in faccia invece che scoprirlo dai media' TAGLIO DEGLI STIPENDI - 'Sarebbe bello che mi si dicessero le cose in faccia anziché scoprirle dai media. Non ci è stato proposto ancora nulla, ma credo che sia sempre meglio essere diretti. Io sono ... Maria Chiara Giannetta, dal monologo a Sanremo al Telegatto: 'Ora comincia un nuovo capitolo" È nata in Puglia e odiava che le dicessero cosa non potesse fare. A 19 anni contro tutti sale in un ... E quando ci sono quelli alti 'Quelli te li prendi in faccia', mi ha risposto". Maria Chiara ... TAGLIO DEGLI STIPENDI - 'Sarebbe bello che mi sile cose inanziché scoprirle dai media. Non ci è stato proposto ancora nulla, ma credo che sia sempre meglio essere diretti. Io sono ...È nata in Puglia e odiava che lecosa non potesse fare. A 19 anni contro tutti sale in un ... E quando ci sono quelli alti 'Quelli te li prendi in', mi ha risposto". Maria Chiara ...