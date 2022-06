LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 10-13, Finale Playoff basket 2022 in DIRETTA: milanesi avanti di tre lunghezze, molti errori dall’arco per entrambe le squadre (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preghiera di Tommaso Baldasso non va a segno! Termina il primo quarto alla Segafredo Arena, con l’Olimpia Milano avanti 10-13! 10-13 2/2 per Devon Hall ai liberi, +3 Armani Exchange! 10-11 Sampson col fallo! Il centro statunitense segna anche il libero aggiuntivo, un solo punto di svantaggio per la Virtus Bologna. Esce Tornike Shengelia, che accusa un colpo preso al polso! Il georgiano rientra dolorante in panchina, coach Scariolo spera di poter contare ancora su di lui per i prossimi quarti. Polveri bagnate dall’arco per entrambe le squadre: 0/4 (0%) per la Virtus Bologna, 1/3 (33,3%) per l’Olimpia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa preghiera di Tommaso Baldasso non va a segno! Termina il primo quarto alla Segafredo Arena, con l’10-13! 10-13 2/2 per Devon Hall ai liberi, +3 Armani Exchange! 10-11 Sampson col fallo! Il centro statunitense segna anche il libero aggiuntivo, un solo punto di svantaggio per la. Esce Tornike Shengelia, che accusa un colpo preso al polso! Il georgiano rientra dolorante in panchina, coach Scariolo spera di poter contare ancora su di lui per i prossimi quarti. Polveri bagnateperle: 0/4 (0%) per la, 1/3 (33,3%) per l’...

LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: 10-13 dopo 10' Si è attaccato male, ma si è difeso duro. - OlimpiaMiNews : 10-13 dopo 10' Si è attaccato male, ma si è difeso duro. - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Olimpia Milano 0-0 gara-1 finale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus… - sportface2016 : Segui il LIVE di #VirtusBologna-#OlimpiaMilano, gara-1 finale playoff basket #SerieA1 - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano Finale Playoff basket 2022 in DIRETTA: gara-1 in tempo reale - #Virtus #Bologna… -