Il Land Rover Defender 130 a 8 posti è il più lungo mai visto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Land Rover Defender 130 è perfetto per chi vuole portare tutti gli amici a fare del vero fuoristrada. Grazie alla lunghezza extra, ci sono tre file di sedili, con le ultime due in grado di ospitare tre persone. I passeggeri della terza fila dispongono di sedili riscaldati, braccioli imbottiti, comodi portaoggetti e prese USB-C per caricare i dispositivi in movimento e l'accesso è facile, perché la seconda fila si ripiega in avanti. Il bagagliaio dispone di 389 litri in configurazione otto posti, mentre la volumetria massima supera i 2.500 litri. Le dimensioni esterne sono aumentate di 34 cm e così la Land Rover Defender 130 (qui la nostra prova della 90) arriva a ben 5,36 metri, in pratica come una limousine. La lunghezza extra è stata ottenuta allungando lo sbalzo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il130 è perfetto per chi vuole portare tutti gli amici a fare del vero fuoristrada. Grazie alla lunghezza extra, ci sono tre file di sedili, con le ultime due in grado di ospitare tre persone. I passeggeri della terza fila dispongono di sedili riscaldati, braccioli imbottiti, comodi portaoggetti e prese USB-C per caricare i dispositivi in movimento e l'accesso è facile, perché la seconda fila si ripiega in avanti. Il bagagliaio dispone di 389 litri in configurazione otto, mentre la volumetria massima supera i 2.500 litri. Le dimensioni esterne sono aumentate di 34 cm e così la130 (qui la nostra prova della 90) arriva a ben 5,36 metri, in pratica come una limousine. La lunghezza extra è stata ottenuta allungando lo sbalzo ...

Advertising

infoitcultura : Jaguar e Land Rover festeggiano la Regina Elisabetta con 26 auto speciali - niki_gini : @mywifeluna Si tesoro...ti adoro..sei fantastica non vedo l'ora di vederti sul tuo fuoristrada..io avevo il Land Ro… - GiannettiMarco : RT @Italpress: Nuova Land Rover Defender 130, fino a 8 posti per l’avventura - linkmotorsepoca : LAND ROVER Range Rover 4.4 SDV8 Vogue, Tagliandi certificati, Unicoproprietario, Sempre garage, Tetto panorama, Dif… - Italpress : Nuova Land Rover Defender 130, fino a 8 posti per l’avventura -