Roma, alta tensione a Regina Coeli: detenuti picchiano un secondino e gli rubano le chiavi (Di martedì 7 giugno 2022) Ancora problemi sul fronte sicurezza nelle carceri di Roma. Nella giornata di ieri, lunedì 6 giugno 2022, un agente della Penitenziaria è stato aggredito, picchiato e quasi sequestrato da due detenuti che poi si sono barricati all’interno di una cella dopo avergli sottratto le chiavi. E soltanto grazie alla mediazione del Vicecomandante del presidio si è riuscito ad evitare ulteriori conseguenze. Rompono una costola al secondino e gli rubano le chiavi L’agente, dopo l’aggressione subita, è stato soccorso e medicato. I sanitari gli hanno riscontrato una costola fratturata e diverse contusioni su tutto il corpo. I detenuti nel frattempo, che erano riusciti a sottrargli alcune chiavi, sono rimasti chiusi in una cella per diverse ore fino a quando si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) Ancora problemi sul fronte sicurezza nelle carceri di. Nella giornata di ieri, lunedì 6 giugno 2022, un agente della Penitenziaria è stato aggredito, picchiato e quasi sequestrato da dueche poi si sono barricati all’interno di una cella dopo avergli sottratto le. E soltanto grazie alla mediazione del Vicecomandante del presidio si è riuscito ad evitare ulteriori conseguenze. Rompono una costola ale glileL’agente, dopo l’aggressione subita, è stato soccorso e medicato. I sanitari gli hanno riscontrato una costola fratturata e diverse contusioni su tutto il corpo. Inel frattempo, che erano riusciti a sottrargli alcune, sono rimasti chiusi in una cella per diverse ore fino a quando si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il treno dell'Alta Velocità, della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi dell… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un… - Agenzia_Ansa : Oggi sciopero nazionale della scuola, i docenti scendono in piazza. Si prevede un'alta partecipazione alla manifest… - asromaliveit1 : Il Sassuolo chiede circa 40 milioni per #Frattesi. La cifra è troppo alta per Pinto che spera di trattare intorno a… - CorriereCitta : Roma, alta tensione a Regina Coeli: detenuti picchiano un secondino e gli rubano le chiavi -