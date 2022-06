“Purtroppo ci ha lasciati”. Lutto a Unomattina in famiglia, la stagione si chiude con la tristezza (Di martedì 7 giugno 2022) Lutto a Unomattina, alla fine della puntata Tiberio Timperi, Ingrid e Monica hanno ricordato l’amico e collega prematuramente scomparso. Quella che si è appena conclusa è stata una stagione ricca di soddisfazioni per il trio, che ora aspetta la riconferma, secondo TvBlog l’ultima puntata di stagione ha sfiorato il 23%. Un vero e proprio boom. E non sono mancati i ringraziamenti al pubblico. A fare gli onori di casa è stata Monica Setta: “Una stagione faticosa, ma bellissima. A decretare il successo di questa stagione siete stati anche e soprattutto voi”. Dopo quelli a casa, ecco i ringraziamenti in famiglia. A Marco Aprea, al direttore di Rai1 Stefano Coletta e anche il ‘papà’ della trasmissione: Michele Guardì, storico regista de I fatti vostri e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022), alla fine della puntata Tiberio Timperi, Ingrid e Monica hanno ricordato l’amico e collega prematuramente scomparso. Quella che si è appena conclusa è stata unaricca di soddisfazioni per il trio, che ora aspetta la riconferma, secondo TvBlog l’ultima puntata diha sfiorato il 23%. Un vero e proprio boom. E non sono mancati i ringraziamenti al pubblico. A fare gli onori di casa è stata Monica Setta: “Unafaticosa, ma bellissima. A decretare il successo di questasiete stati anche e soprattutto voi”. Dopo quelli a casa, ecco i ringraziamenti in. A Marco Aprea, al direttore di Rai1 Stefano Coletta e anche il ‘papà’ della trasmissione: Michele Guardì, storico regista de I fatti vostri e ...

