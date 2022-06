Pier Silvio Berlusconi ha fallito miseramente: che brutto colpo (Di martedì 7 giugno 2022) Per Pier Silvio Berlusconi è tempo di bilanci. E’ il tempo in cui i grandi poli televisivi analizzano i numeri della stagione. Fascia oraria per fascia oraria, trasmissione per trasmissione, conduttore per conduttore. Ed il bilancio Mediaset sembra davvero in rosso… Giugno è il mese del commiato. Tutte le trasmissioni di punta, delle diverse fasce orarie, ad una ad una si congedano dal loro pubblico. Per conduttori e staff che hanno alacremente lavorato per l’intera stagione è giunto il momento del meritato riposo. Per molti, ma non per tutti. Pier-Silvio-Berlusconi-Altranotizia.it (Fonte: Google)Per coloro che sono a capo dei due poli televisivi più importanti a livello nazionale, Rai e Mediaset, è arrivato il momento di tracciare i bilanci della stagione. Un po’ ... Leggi su altranotizia (Di martedì 7 giugno 2022) Perè tempo di bilanci. E’ il tempo in cui i grandi poli televisivi analizzano i numeri della stagione. Fascia oraria per fascia oraria, trasmissione per trasmissione, conduttore per conduttore. Ed il bilancio Mediaset sembra davvero in rosso… Giugno è il mese del commiato. Tutte le trasmissioni di punta, delle diverse fasce orarie, ad una ad una si congedano dal loro pubblico. Per conduttori e staff che hanno alacremente lavorato per l’intera stagione è giunto il momento del meritato riposo. Per molti, ma non per tutti.-Altranotizia.it (Fonte: Google)Per coloro che sono a capo dei due poli televisivi più importanti a livello nazionale, Rai e Mediaset, è arrivato il momento di tracciare i bilanci della stagione. Un po’ ...

Advertising

ParliamoDiNews : Pier Silvio Berlusconi non riesce a farne a meno: anche tre volte a settimana #pier #silvio #riesce #farne… - adrianrobformen : Ripeto pier Silvio è inutile che ci piazzi solercia in ogni salsa la nostra opinione sulla tizia non cambia.... caf… - GioGioInter : RT @smgii1908: Comunque al Milan non spendeva tutti questi soldi (in relazione al fatturato). Mi sa che hanno dato lo Xanax a Marina e Pier… - smgii1908 : Comunque al Milan non spendeva tutti questi soldi (in relazione al fatturato). Mi sa che hanno dato lo Xanax a Mari… - AngeloCivico : Pucci: 'la pupa e il secchione la faccio io'. E no Pucci, non è proprio così ??. Chiaramente la puntata registrata… -