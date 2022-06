Istruzione per gli adulti. Un focus: cosa comprendono, chi può iscriversi, il concetto di apprendimento permanente (Di martedì 7 giugno 2022) L’apprendimento degli adulti è un fattore decisivo per l’economia e la società, oltre a rappresentare un importante segno di progresso e sviluppo dell’individuo. Il Ministero dell’Istruzione si occupa di elaborare iniziative e progetti per sviluppare l’apprendimento in età adulta ed offre strumenti anche per favorire l’integrazione linguistica e sociale degli adulti stranieri che risiedono in Italia. Ogni anno, inoltre, fornisce indicazioni per iscriversi ai percorsi di Istruzione per gli adulti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 giugno 2022) L’degliè un fattore decisivo per l’economia e la società, oltre a rappresentare un importante segno di progresso e sviluppo dell’individuo. Il Ministero dell’si occupa di elaborare iniziative e progetti per sviluppare l’in età adulta ed offre strumenti anche per favorire l’integrazione linguistica e sociale deglistranieri che risiedono in Italia. Ogni anno, inoltre, fornisce indicazioni perai percorsi diper gli. L'articolo .

