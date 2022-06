Delfinato, tappa e maglia per Vuillermoz Il gruppo resta staccato - Sport - quotidiano.net (Di martedì 7 giugno 2022) Alexis Vuillermoz ha vinto la 2ª tappa del Giro del Delfinato, antipasto del Tour de France, la Saint Péray - Brives Charensac di 169,8 chilometri. Il successo del francese è stato favorito dagli ... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Alexisha vinto la 2ªdel Giro del, antipasto del Tour de France, la Saint Péray - Brives Charensac di 169,8 chilometri. Il successo del francese è stato favorito dagli ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Giro del Delfinato 2022 terza tappa: aggiornamenti in DIRETTA - #Delfinato #terza #tappa: - zazoomblog : LIVE – Giro del Delfinato 2022 terza tappa: aggiornamenti in DIRETTA - #Delfinato #terza #tappa: - VerhelstBr : RT @MichGPS: #Dauphiné 3 tappa Saint-Paulien – Chastreix-Sancy 164 km 3 GPM tra cui l’arrivo. - Cote de Saint Vert 3.5 km al 6,5%. - Cote… - sportface2016 : #CriteriumDuDauphine 2022, oggi in tv la terza tappa: ecco come seguirla in diretta #ciclismo - MichGPS : #Dauphiné 3 tappa Saint-Paulien – Chastreix-Sancy 164 km 3 GPM tra cui l’arrivo. - Cote de Saint Vert 3.5 km al 6,… -