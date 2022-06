Una Vita, anticipazioni 7 giugno 2022: la domanda a bruciapelo di Hortensia (Di lunedì 6 giugno 2022) I tentativi di Rosina di non far scoprire alla sorella che la sua situazione economica non è più florida come una volta, non andranno a buon fine. Hortensia, infatti, nel corso della puntata Una Vita in onda il 7 giugno 2022 su Canale 5 alle ore 14:10, capirà tutto e chiederà alla parente senza mezzi termini se lei e Liberto sono in rovina. Nel frattempo, il giovane Guillermo Sacristan rimarrà folgorato da Azucena. anticipazioni Una Vita puntata martedì 7 giugno 2022 su Canale 5 Guillermo, il giovane nipote di Inma Sacristan, la nuova proprietaria del ristorante di Acacias, si ambienterà piano piano nel quartiere e farà diverse conoscenze. Il giovane stringerà amicizia con Servante e lo aiuterà con il quadro elettrico quando si verificherà un blackout ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 6 giugno 2022) I tentativi di Rosina di non far scoprire alla sorella che la sua situazione economica non è più florida come una volta, non andranno a buon fine., infatti, nel corso della puntata Unain onda il 7su Canale 5 alle ore 14:10, capirà tutto e chiederà alla parente senza mezzi termini se lei e Liberto sono in rovina. Nel frattempo, il giovane Guillermo Sacristan rimarrà folgorato da Azucena.Unapuntata martedì 7su Canale 5 Guillermo, il giovane nipote di Inma Sacristan, la nuova proprietaria del ristorante di Acacias, si ambienterà piano piano nel quartiere e farà diverse conoscenze. Il giovane stringerà amicizia con Servante e lo aiuterà con il quadro elettrico quando si verificherà un blackout ...

