Una débâcle di Salvini & Conte nelle elezioni locali spianerà l’ultimo tratto di legislatura (Di lunedì 6 giugno 2022) A mezzanotte circa di domenica prossima, 12 giugno, primo turno delle elezioni amministrative, Mario Draghi tirerà molto probabilmente un sospiro di sollievo. Perché sarà sufficientemente chiaro il risultato politico di questa tornata elettorale parziale che è improvvisamente diventata l’ennesimo spartiacque di una legislatura bizzosa e imprevedibile: e lo sguardo di tutto il mondo politico sarà rivolto a due dati, i voti di lista delle Lega e dei Cinquestelle.? In parole povere, se la Lega va sotto il 15 per cento e il M5s sotto il 10 per i dioscuri del populismo italiano Matteo Salvini e Giuseppe Conte si fa dura. Anzi, durissima, come il Mont Ventoux per i ciclisti del Tour de France. La coppia dell’antipolitica italiana, che ha fatto il bello e soprattutto il cattivo tempo in tutta la legislatura, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 giugno 2022) A mezzanotte circa di domenica prossima, 12 giugno, primo turno delleamministrative, Mario Draghi tirerà molto probabilmente un sospiro di sollievo. Perché sarà sufficientemente chiaro il risultato politico di questa tornata elettorale parziale che è improvvisamente diventata l’ennesimo spartiacque di unabizzosa e imprevedibile: e lo sguardo di tutto il mondo politico sarà rivolto a due dati, i voti di lista delle Lega e dei Cinquestelle.? In parole povere, se la Lega va sotto il 15 per cento e il M5s sotto il 10 per i dioscuri del populismo italiano Matteoe Giuseppesi fa dura. Anzi, durissima, come il Mont Ventoux per i ciclisti del Tour de France. La coppia dell’antipolitica italiana, che ha fatto il bello e soprattutto il cattivo tempo in tutta la, ...

