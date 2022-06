Musk o i mille modi di far saltare l’acquisto di Twitter (Di lunedì 6 giugno 2022) La posizione di Elon Musk sugli account fake e gli spam non cambia: Twitter dovrà fornire le informazioni così come richiesto dal patron di Tesla. In una lettera inviata al Chief legal officer della società è stato messo nero su bianco come il continuo rifiutarsi del Board nel non soddisfare la richiesta è un’evidente violazione degli accordi. Una comunicazione è stata fatta pervenire anche alla Security and Exchange Commission (SEC). Pertanto, Musk minaccia ancora l’idea di abbandonare il tavolo delle trattative e mandare in fumo l’accordo da 44 miliardi di dollari. “Sulla base del comportamento di Twitter fino ad oggi, e in particolare nell’ultima corrispondenza della società”, si legge nella comunicazione degli avvocati dell’imprenditore sudafricano, “Musk ritiene che la società stia attivamente ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 giugno 2022) La posizione di Elonsugli account fake e gli spam non cambia:dovrà fornire le informazioni così come richiesto dal patron di Tesla. In una lettera inviata al Chief legal officer della società è stato messo nero su bianco come il continuo rifiutarsi del Board nel non soddisfare la richiesta è un’evidente violazione degli accordi. Una comunicazione è stata fatta pervenire anche alla Security and Exchange Commission (SEC). Pertanto,minaccia ancora l’idea di abbandonare il tavolo delle trattative e mandare in fumo l’accordo da 44 miliardi di dollari. “Sulla base del comportamento difino ad oggi, e in particolare nell’ultima corrispondenza della società”, si legge nella comunicazione degli avvocati dell’imprenditore sudafricano, “ritiene che la società stia attivamente ...

