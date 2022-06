Nigeria | sanguinoso attacco in una chiesa cattolica | almeno 50 morti tra donne e bambini

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 giugno 2022) Sono50 le vittime dell'sferrato nelladi San Francesco a Owo, nello statono di Ondo, da un commando di uomini armati. Lo riferisce il quotidiano di Lagos, The Nation Newspaper. Tra le vittime anche, scrivono i media. Diversi i feriti, alcuni dei quali trasportati in ospedale in gravissime condizioni. La"non si arrenderà mai al male e alla gente malvagia", non importa quale sarà "il prezzo da pagare", ha detto il presidente Muhammadu Buhari commentando ildi domenica 5 giugno. In un comunicato pubblicato dal suo portavoce Femi Adesina, Buhari ha condannato l'azione e i suoi responsabili, che a suo dire sono attesi "da pene eterne sulla Terra e ...