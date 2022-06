Advertising

Corriere : Molestie sul treno Garda-Milano, una trentina i giovani sospettati - beppespatola : Maxirissa sul Garda, Salvini propone il ritorno alla 'leva obbligatoria' - lasiciliait : Maxirissa sul Garda, una trentina di giovani sospettati di molestie - tribuna_treviso : Sui social media erano circolati nei giorni scorsi post e video che annunciavano altri 'assalti' alla località gard… - Elisa34012803 : RT @Corriere: Molestie sul treno Garda-Milano, una trentina i giovani sospettati -

... nell'abitato di Peschiera del Garda etreno; gli accertamenti sono in corso e proseguiranno' . ... rilanciato sui social con il motto 'l'Africa a Peschiera' e conclusosi con una- che, ...In alcuni video pubblicati sui social si vedono gruppi di giovani invadere i binari della stazione, ma nella denuncia le vittime hanno raccontato che le aggressionitreno regionale hanno ...Un branco composto da una trentina di persone in tutto, la maggioranza probabilmente minorenni. A tre giorni dal raduno sul Garda convocato via TikTok ...Nella denuncia le vittime hanno raccontato infatti che le aggressioni sono avvenute sul treno regionale, bloccato dopo che qualcuno aveva azionato il freno di emergenza ...