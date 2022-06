Gabriele Muccino sul fratello Silvio | “Ho vissuto il lutto di una persona vivente”

Leggi su diredonna

(Di domenica 5 giugno 2022)si è raccontato a 360 gradi e, oltre ad aver parlato della sua carriera e dei suoi successi, si è messo a nudo sulle fragilità e sulle tante difficoltà che ha incontrato nel suo cammino, soprattutto la sofferenza per il complesso rapporto con suo, con cui non parla né vede da anni. Vi raccomandiamo... "Essere", il regista si racconta in un libro Non è certo un segreto che il regista e l’attore non siano in buoni rapporti e le loro divergenze li hanno allontanati a tal punto da non vedersi né parlarsi più. Sulle pagine del Corriere della Sera,ha parlato di questa situazione con suo ...