Beach Volley, vittoria di Nicolai e Cottafava nel torneo "Elite 16" (Di domenica 5 giugno 2022) Grande domenica per il Beach Volley italiano che, anche oggi, porta la firma di Paolo Nicolai che assieme a Samuele Cottafava ha ottenuto a Jurmala (Lettonia) la vittoria nel torneo "Elite 16", massima competizione del nuovo circuito Beach Pro Tour 2022. In finale la coppia italiana è stata protagonista di una rimonta incredibile ai danni della forte formazione del Qatar Cherif-Ahmed, battuta 2-1 (16-21, 27-25, 15-12). Un torneo perfetto da parte dei ragazzi di Simone Di Tommaso e Mariano Costa, concluso nel migliore dei modi e con la vittoria finale. SportFace.

