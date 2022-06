Nel carcere di Cremona alcuni detenuti hanno appiccato il fuoco | 80 evacuati

(Di sabato 4 giugno 2022) AGI - "della Casa Circondariale di, sembra per protestare a causa della mancata somministrazione di uno psicofarmaco,ilalle rispettive celle. Le fiamme si sono propagate coinvolgendo due sezioni detentive su due piani del fabbricato, il secondo e il terzo, e rendendo necessaria l'evacuazione di circa ottanta ristretti, che sono stati condotti ai passeggi. I vigili del, intervenuti a supporto della polizia penitenziaria, avrebbero impiegato alcune ore per domare l'incendio. Ilè presidiato all'esterno dalle forze dell'ordine". E' avvenuto ieri notte, intorno alle 22, secondo quanto riferito in una nota dal segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio. "Nelle ...

Advertising

fattoquotidiano : I ministri di Forza Italia contro la Procura: per aver chiesto di condannare a 6 anni di carcere Silvio Berlusconi… - nuova_venezia : Cremona, manca uno psicofarmaco: nel carcere scoppia la rivolta, incendiate le celle - messveneto : Cremona, manca uno psicofarmaco: nel carcere scoppia la rivolta, incendiate le celle: Oltre 80 detenuti trasferiti… - LaStampa : Cremona, manca uno psicofarmaco: nel carcere scoppia la rivolta, incendiate le celle - LaStampa : Cremona, manca uno psicofarmaco: nel carcere scoppia la rivolta, incendiate le celle -

...Reggino. Il primo è scattato dopo che gli agenti sono intervenuti nell'abitazione di una donna ...l'aggravamento della misura e per l'uomo si sono subito spalancate le porte del. Il secondo ...Preferisco mettere inl'evasore così poi fallisce l'attività o farlo lavorare". Ruffini mette in fila i numeri degli italianimirino della riscossione: "Sono 19 milioni le persone che ...AGI - "Alcuni detenuti della Casa Circondariale di Cremona, sembra per protestare a causa della mancata somministrazione di uno psicofarmaco, hanno appiccato il fuoco alle rispettive celle. Le fiamme ...Valle Roveto - Nel pomeriggio i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo hanno arrestato un uomo di 51 anni per evasione. L’uomo è stato condannato ...