Milano: tenta di rapinare farmacia ma viene messo in fuga, poi torna e si fa arrestare (Di sabato 4 giugno 2022) Milano, 4 giu.(Adnkronos) - Armato di coltello, tenta di rapinare una farmacia ma viene messo in fuga. Poco dopo torna sul posto e si fa arrestare. E' accaduto ieri a Milano. Intorno alle 18, l'uomo, un 54enne con precedenti, ha tentato di compiere una rapina in una farmacia di Ripa di Porta Ticinese, nella zona dei Navigli. Sotto la minaccia di un coltello, ha intimato agli addetti di consegnargli i soldi contenuti nella cassa, ma per tutta risposta si è visto brandire contro una stampella ed è stato costretto alla fuga. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia che hanno cominciato a esaminare le immagini delle telecamere di sorveglianza. Poco dopo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022), 4 giu.(Adnkronos) - Armato di coltello,diunamain. Poco doposul posto e si fa. E' accaduto ieri a. Intorno alle 18, l'uomo, un 54enne con precedenti, hato di compiere una rapina in unadi Ripa di Porta Ticinese, nella zona dei Navigli. Sotto la minaccia di un coltello, ha intimato agli addetti di consegnargli i soldi contenuti nella cassa, ma per tutta risposta si è visto brandire contro una stampella ed è stato costretto alla. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia che hanno cominciato a esaminare le immagini delle telecamere di sorveglianza. Poco dopo, ...

Advertising

GianandreaGorla : RT @Wendy65872240: #Milano , #nordafricano tenta di stuprare una ragazza sul treno in pieno giorno. È successo ieri sul mezzo di trasporto… - Giorgio_JD78 : Nonostante tutto #FFOO e #FFAA continuano volontariamente a far entrare #risorseINPS e mentre gli italiani ne subis… - MaurizioTorchi2 : RT @Wendy65872240: #Milano , #nordafricano tenta di stuprare una ragazza sul treno in pieno giorno. È successo ieri sul mezzo di trasporto… - edoludo : RT @Wendy65872240: #Milano , #nordafricano tenta di stuprare una ragazza sul treno in pieno giorno. È successo ieri sul mezzo di trasporto… - pier2856 : RT @Wendy65872240: #Milano , #nordafricano tenta di stuprare una ragazza sul treno in pieno giorno. È successo ieri sul mezzo di trasporto… -