Johnny Depp, evviva! La sentenza che ha ribaltato il Me Too: perché è una decisione fondamentale (Di sabato 4 giugno 2022) L'ipocrisia del Me Too è stata ribaltata. Merito della sentenza più attesa d'America, quella che ha chiuso il processo mediatico che nelle Tv è riuscito a battere, per ascolti, persino le maratone sulla guerra. Johnny Depp ha vinto il processo contro l'ex moglie Amber Heard, riconosciuta colpevole di aver diffamato l'ex marito. Depp riceverà un risarcimento di 15 milioni di dollari. Il verdetto è stato raggiunto all'unanimità dai 7 membri della giuria guidati da un giudice donna, Penney Azcarate, dettaglio non di poco conto. perché parlo di ribaltamento del Me Too? Questo processo ci ha detto che la donna non è sempre la vittima e non è così scontato che se piagnucola davanti alla Corte, dietro a lei c'è sempre un maschio violento da condannare senza se e senza ma. Ma cos'è stato il Me too? Una ...

