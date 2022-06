Domenica ‘Il punto di vista di Follini’: “Conte e Salvini? Riflettere su destini populismo” (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – “La doppia difficoltà di Salvini e di Conte (più del primo che del secondo, in verità) dovrebbe far Riflettere sui destini del populismo una volta che la sua onda di piena sia passata e si tratti di cimentarsi con i più prosaici affanni della quotidianità politica”. Lo si legge nell’anticipazione de ‘Il punto di vista di Follini’ per l’Adnkronos, che sarà pubblicato integralmente domani sull’agenzia e sul sito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – “La doppia difficoltà die di(più del primo che del secondo, in verità) dovrebbe farsuideluna volta che la sua onda di piena sia passata e si tratti di cimentarsi con i più prosaici affanni della quotidianità politica”. Lo si legge nell’anticipazione de ‘Ildidiper l’Adnkronos, che sarà pubblicato integralmente domani sull’agenzia e sul sito. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

