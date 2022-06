Mauro Corona posta una foto ed è boom di like perchè …

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tutti conoscono, celebre scrittore ma anche alpinista e scultore italiano diventato nel tempo anche uno dei più apprezzati personaggi televisivi. Nelle ultime ore il noto scrittore è finito al centro dell’attenzione mediatica in seguito alla pubblicazione di uno scatto molto particolare, condiviso sui social, in compagnia di due giovani donne ovvero le sue figlie. Il grande successo di, come affermato in precedenza, è sicuramente da considerare uno dei più apprezzati personaggi televisivi. Il noto scrittore, sposato con una donna di nome Francesca dalla quale ha avuto quattro figli, ha raggiunto la notorietà soprattutto grazie alla partecipazione al noto programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer ovvero Cartabianca. Programma ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli VIDEO Corona e Bennato cantano «L’isola che non c’è» - ezioleone1 : @picchiasebino05 @DSantanche @Cartabiancarai3 Ma dietro la maschera c’è Mauro Corona??? - DiventandoJeeg : @piumigliore1 @N_i_c_o_la @stocazzzzzo La Regina beve da 70 anni, Mauro Corona pure. Fate voi... - Pie976 : RT @CristinaParod18: “Si volevano bene. Tanto. Più di quanto ne fossero coscienti loro stessi. Litigavano perché si amavano e avevano paura… - Milena22326900 : RT @marianna_corona: Dall'archivio di diapositive saltano sempre fuori dei ricordi storici indelebili. Qui un giovane Mauro Corona insieme… -

Il Giornale Di Vicenza

VIttoria Michitto, moglie Giovanni Leone e i figli Giancarlo, Paolo,/ La prima first lady ... ho appeso alle mura di Savona unad'alloro in memoria di Giacomo Matteotti. Ho vissuto i miei ...Nell'ultima puntata di CartaBianca...": voci impazzite suMauro Corona, celebre scrittore ma anche personaggio televisivo, di recente ha condiviso sui social una bellissima fotografia in compagnia delle figlie. Una fotografia non recente ma che comunque è ta ...Mauro Corona è ormai ospite fisso a Cartabianca. Ma quanto guadagna per ogni puntata Ecco la risposta dello scultore.