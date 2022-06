Rottura tra Shakira e Piqué, la crisi dopo un tradimento: “Lui se n’è andato di casa” (Di giovedì 2 giugno 2022) Una delle coppie più amate e solide (almeno fino ad oggi) dello showbiz spagnolo sarebbe al capolinea: secondo alcune indiscrezioni, Shakira e Gerard Piqué sarebbero sull’orlo della separazione. Tutta colpa, sembrerebbe, di un tradimento che il calciatore del Barcellona non sarebbe riuscito a nascondere alla sua compagna. Pare che, a seguito di questo accadimento, i due abbiano iniziato a vivere in case differenti. Shakira e Piqué, le indiscrezioni sulla crisi A lanciare la notizia della presunta Rottura tra Shakira e Gerard Piqué è il magazine spagnolo El Periodico: la coppia, stando alle indiscrezioni, starebbe affrontando un momento particolarmente difficile a causa di un tradimento del calciatore. “La cantante lo ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 giugno 2022) Una delle coppie più amate e solide (almeno fino ad oggi) dello showbiz spagnolo sarebbe al capolinea: secondo alcune indiscrezioni,e Gerardsarebbero sull’orlo della separazione. Tutta colpa, sembrerebbe, di unche il calciatore del Barcellona non sarebbe riuscito a nascondere alla sua compagna. Pare che, a seguito di questo accadimento, i due abbiano iniziato a vivere in case differenti., le indiscrezioni sullaA lanciare la notizia della presuntatrae Gerardè il magazine spagnolo El Periodico: la coppia, stando alle indiscrezioni, starebbe affrontando un momento particolarmente difficile a causa di undel calciatore. “La cantante lo ...

vaticannews_it : 'A proposito del cammino sinodale: in #Germania, non conosco nessuno responsabile, né tra i vescovi né tra le donne… - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: #Salernitana: è ufficiale la rottura con Walter #Sabatini. Niente accordo tra il club granata e il Direttore Sportivo. A… - RinaldiPaolo2 : Le divergenze tra Iervolino e Sabatini riguardavano il modo di agire sul calciomercato e le commissioni onerose tro… - CrapanzanoRobin : RT @newsjlive: ???? Nessun'offerta della Juventus per #Kostic ???? Situazione #Demiral, un mese fa avrei dato per sicuro il riscatto, oggi c'è… - infoitsport : E' ufficiale la rottura tra Sabatini e la Salernitana: adesso è a rischio anche il tecnico Nicola -