Roland Garros, Gauff si lamenta della Trevisan: "Sta ancora urlando quando colpisco la palla" (Di giovedì 2 giugno 2022) Semifinale femminile in corso al Roland Garros tra l'azzurra Martina Trevisan e l'americana Gauff . La tennista a stelle e strisce non sembra gradire l'atteggiamento della tennista italiana e si rivolge... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 2 giugno 2022) Semifinale femminile in corso altra l'azzurra Martinae l'americana. La tennista a stelle e strisce non sembra gradire l'atteggiamentotennista italiana e si rivolge...

Advertising

Agenzia_Ansa : TENNIS | Nadal ha eliminato in notturna il numero 1 del mondo e campione in carica Djokovic nei quarti di finale de… - Eurosport_IT : “È una malattia così difficile da cui allontanarsi, lei è riuscita a farlo e giocare a tennis ad alto livello. Molt… - Eurosport_IT : Martina Trevisan si ferma in semifinale ????? Al Roland Garros, non riesce l’impresa all’azzurra contro Coco Gauff,… - LaStampa : Tennis, al Roland Garros finisce il sogno di Martina Trevisan: battuta da Gauff in semifinale - Gazzetta_it : Al #RolandGarros, Trevisan sconfitta ma saluta col sorriso: in finale va la Gauff contro Swiatek -