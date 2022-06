Futsal, Serie A: ecco le semifinali scudetto (Di giovedì 2 giugno 2022) Italservice Pesaro-Napoli Futsal e Olimpus Roma-Feldi Eboli sono le due semifinali che decreteranno i nomi delle due finaliste pronte a contendersi il 38esimo scudetto della storia della Serie A di Futsal.Se i bicampioni d&rsquo... Leggi su europa.today (Di giovedì 2 giugno 2022) Italservice Pesaro-Napolie Olimpus Roma-Feldi Eboli sono le dueche decreteranno i nomi delle due finaliste pronte a contendersi il 38esimodella storia dellaA di.Se i bicampioni d&rsquo...

Advertising

zazoomblog : Calcio a 5 Serie A: Italservice Pesaro-Napoli Futsal e Olimpus Roma-Feldi Eboli queste le semifinali playoff -… - CorriereLucano : Serie A Futsal, Auletta spiega le sue irrevocabili dimissioni dalla presidenza del @SignorCmb… - Grottaglie : #Grottaglie vicina al sogno: la Woman Futsal Club vola in finale per la promozione in Serie A Elite -… - DavideZerillo : Congratulazioni alla Gisinti Futsal Pistoia che conquista la Serie A - CorriereLucano : Serie A Futsal, il presidente del Cmb, Rocco Auletta, ha dato le dimissioni -