Atletica | Marcell Jacobs | una sola gara prima dei Mondiali? Camossi | “Inutile prendersi rischi Si sta allenando al 70%”

La notizia di ieri dell'assenza di Marcell Jacobs al Golden Gala 2022 presso lo Stadio Olimpico di Roma ha indotto più di qualcuno a titubare circa le condizioni fisiche del campione olimpico: a impedirgli di partecipare all'evento un infortunio che lo costringe a stare ai box. Infatti, Jacobs non ha ancora pienamente recuperato dalla distrazione-elongazione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. Naturalmente, va considerato il tutto come una prevenzione in ottica Mondiali, in programma a luglio a Eugene: in quell'occasione sarà necessario presentarsi in un perfetto stato fisico per dimostrate tutto il proprio valore, seguiti inoltre dagli Europei a Monaco. Insomma, si preferisce un approccio conservativo in vista degli impegni più importanti della stagione. Il coach Paolo Camossi ha ...

