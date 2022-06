La mamma di Guendalina e Edoardo Tavassi è stata un’attrice attrice ed ex showgirl in tv

Leggi su gossivip.myblog

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Emanuela Fuin è ladied. Èuna delle “ragazze coccodè” nel programma Indietro Tutta con Nino Frassica e Renzo Arbore. Ha anche recitato nella fiction Commesse, andata in onda su Rai1 alla fine degli anni Novanta, e in diversi film per il grande schermo, come Il tassinaro a New