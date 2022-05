Tragedia ad Avellino | muore 52enne mentre gioca a padel

(Di martedì 31 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dramma al Country Sport di. Un uomo di 52 anni è morto dopo essere stato colto da infartova a. Laè avvenuta nella serata di lunedì presso la struttura di Picarelli. A perdere la vita Enzo De Fina. Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che hanno condotto l’uomo al Moscati di. De Fina è giunto presso la struttura ospedaliera di Contrada Amoretta intorno alle ore 23,30 – già in arresto cardiocircolatorio – i medici, per circa mezz’ora, hanno tentato di rianimarlo ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. È spirato intorno alla mezzanotte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La famiglia era conosciuta da tutti, gente perbene, una vera'. E porta il suo cordoglio anche Salvatore Pugliese dell'associazione Marinai d'Italia. 'Ero in servizio a Taranto e per ...