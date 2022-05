Adesso Elisabetta Franchi cerca un nuovo responsabile comunicazione (senza limiti d’età) (Di martedì 31 maggio 2022) Non si dovrà migliorare la qualità dei prodotti (universalmente riconosciuta), ma sicuramente servirà per migliorare quella comunicazione naufragata da settimane. Da quando si rese protagonista di quel discorso discriminatorio sul tema donne e lavoro, Elisabetta Franchi è finita nel mirino delle critiche e della accuse anche da parte di alcuni dipendenti (o ex) che hanno parlato di turni massacranti e atteggiamenti poco consoni (per usare un eufemismo) al rapporto tra imprenditrice e dipendenti. E ora, forse per correre ai ripari, l’azienda bolognese ha aperto una nuova ricerca nei suoi annunci di lavoro: responsabile comunicazione. Elisabetta Franchi ora cerca un nuovo responsabile ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Non si dovrà migliorare la qualità dei prodotti (universalmente riconosciuta), ma sicuramente servirà per migliorare quellanaufragata da settimane. Da quando si rese protagonista di quel discorso discriminatorio sul tema donne e lavoro,è finita nel mirino delle critiche e della accuse anche da parte di alcuni dipendenti (o ex) che hanno parlato di turni massacranti e atteggiamenti poco consoni (per usare un eufemismo) al rapporto tra imprenditrice e dipendenti. E ora, forse per correre ai ripari, l’azienda bolognese ha aperto una nuova rinei suoi annunci di lavoro:oraun...

