“Incontriamoci in piazza”: al via i comizi di Cristian Leccese candidato sindaco di Gaeta (Di lunedì 30 maggio 2022) Gaeta – Prendono il via i comizi del candidato sindaco Cristian Leccese nelle piazze principali della Città. Dopo il primo incontro alla Villetta Comunale di Monte Tortona, il calendario proseguirà con le successive tappe: Mercoledì 1° giugno, ore 19.00, piazza Vincent Capodanno;Lunedì 6 giugno, ore 19.00, Largo Bonelli (Gaeta Medievale);Venerdì 10 giugno, ore 19.30, piazza della Libertà, per la grande chiusura della campagna elettorale. A due settimane dal voto del 12 giugno, “Incontriamoci in piazza” sarà l’occasione per dialogare con i cittadini ed affrontare le tematiche inserite nel Programma di Mandato, “La nostra rotta”, l’impegno programmatico per “Fare Gaeta ancora più grande” ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 30 maggio 2022)– Prendono il via idelnelle piazze principali della Città. Dopo il primo incontro alla Villetta Comunale di Monte Tortona, il calendario proseguirà con le successive tappe: Mercoledì 1° giugno, ore 19.00,Vincent Capodanno;Lunedì 6 giugno, ore 19.00, Largo Bonelli (Medievale);Venerdì 10 giugno, ore 19.30,della Libertà, per la grande chiusura della campagna elettorale. A due settimane dal voto del 12 giugno, “in” sarà l’occasione per dialogare con i cittadini ed affrontare le tematiche inserite nel Programma di Mandato, “La nostra rotta”, l’impegno programmatico per “Fareancora più grande” ...

