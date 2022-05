Caro bollette, Ufficio di bilancio: “Gli aiuti del governo compensano aumenti per le famiglie più povere, non per i redditi medio-bassi” (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli interventi di sostegno varati dal governo per attutire l’effetto dei rincari energetici sulle famiglie – compreso il bonus 200 euro che sarà versato a luglio – hanno compensato “integralmente” gli aumenti di spesa sostenuti dai nuclei più poveri. Per quelli successivi, che comprendono tutti coloro che hanno redditi medio bassi, i maggiori esborsi risultano invece coperti solo parzialmente. Queste fasce dovranno dunque pagare di tasca loro parte dello scotto derivante dall’esplosione dei prezzi del gas e dei carburanti, anche se saranno più tutelate rispetto ai nuclei con maggiore potere d’acquisto. L’analisi è dell’Ufficio parlamentare di bilancio, l’organismo indipendente che vigila sulle previsioni di finanza pubblica e sull’impatto dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Gli interventi di sostegno varati dalper attutire l’effetto dei rincari energetici sulle– compreso il bonus 200 euro che sarà versato a luglio – hanno compensato “integralmente” glidi spesa sostenuti dai nuclei più poveri. Per quelli successivi, che comprendono tutti coloro che hanno, i maggiori esborsi risultano invece coperti solo parzialmente. Queste fasce dovranno dunque pagare di tasca loro parte dello scotto derivante dall’esplosione dei prezzi del gas e dei carburanti, anche se saranno più tutelate rispetto ai nuclei con maggiore potere d’acquisto. L’analisi è dell’parlamentare di, l’organismo indipendente che vigila sulle previsioni di finanza pubblica e sull’impatto dei ...

