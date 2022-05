Calcio | Marotta | ' la speranza è che Dybala possa giocare con l' Inter'

(Di lunedì 30 maggio 2022) Milano, 30 mag. - (Adnkronos) - "Nello sport devono essere accettate quelle che io definisco bugie bianche, per cui in questo momento non lo so. Laè quella che magaricon noi". L'amministratore delegato dell'Beppeapre ad un approdo di Pauloin nerazzurro dal palco dell'evento 'L'Amico Atletico' a Milano.

L'ingaggio di Lukaku è raddoppiato al Chelsea ma lui stesso è pronto a dimezzarselo,ragiona su uno spazio salariale da liberare, mentre sul cartellino i blues non possono andare incontro a ...Queste le parole dell'ad dell' Inter , Beppe, sull'argentino ex Juventus promesso sposo dei nerazzurri durante l'evento "L'Amico Atletico" della Fondazione Cardinaletti a Milano. "Dybala e ...Milano, 30 mag. - (Adnkronos) - "Nello sport devono essere accettate quelle che io definisco bugie bianche, per cui in questo momento non lo so. La speranza è quella che magari possa giocare con noi".Protagonista insieme a Beppe Marotta all’evento L’Amico Atletico, Giovanni Carnevali, ad e dg del Sassuolo, ha parlato così di mercato: “Parlato con Marotta Sui giocatori no, credo sia stato un momen ...