Bimba cinese “marchiata” all’asilo | le incidono “vergogna” sul braccio Indagini su lesioni e razzismo

(Di lunedì 30 maggio 2022) Tre lettere. Bastano tre lettere per racchiudere ladi un caso finito dalle aule di una scuola materna della capitale a quelle degli edifici di Piazzale Clodio, dove i magistrati hanno aperto un’inchiesta. Vogliono giustamente vederci chiaro sul caso di unadi 3 anni sul cui braccino qualcuno ha inciso la parola “Xiu” (in italiano vuol dire “”, per l’appunto. Al centro dell’indagine sulla vicenda – che risale al 25 novembre scorso – ci sarebbe un maestro di un asilo della Garbatella, che al momento risulta indagato pervolontarie aggravate dall’odio razziale.sulSecondo l’accusa l’uomo avrebbe inciso, forse con uno uno spillo, la parola ...

