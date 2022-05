F1, Esteban Ocon: “Penalità ingiusta, ha compromesso la gara; è stato frustrante” (Di domenica 29 maggio 2022) gara al di sotto delle aspettative per Esteban Ocon al Gran Premio di Monaco 2022: il pilota della Alpine ha chiuso al dodicesimo posto al termine di una gara molto complicata: sorpassare nel circuito cittadino per eccellenza a Montecarlo non è mai facile. Se la gestione delle gomme non sorride al pilota, la gara è di fatto compromessa viste le difficoltà nel poter recuperare le posizioni che gareggiando si possono perdere; a ciò va poi aggiunto l’imprevisto Penalità che rende il tutto ancora più difficile. Su questo aspetto si è concentrato Ocon nell’analisi della sua gara. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate alla stampa al termine della corsa: “Nel complesso non abbiamo sbagliato nulla, ma avremmo potuto gestire meglio le gomme e quella ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022)al di sotto delle aspettative peral Gran Premio di Monaco 2022: il pilota della Alpine ha chiuso al dodicesimo posto al termine di unamolto complicata: sorpassare nel circuito cittadino per eccellenza a Montecarlo non è mai facile. Se la gestione delle gomme non sorride al pilota, laè di fatto compromessa viste le difficoltà nel poter recuperare le posizioni che gareggiando si possono perdere; a ciò va poi aggiunto l’imprevistoche rende il tutto ancora più difficile. Su questo aspetto si è concentratonell’analisi della sua. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate alla stampa al termine della corsa: “Nel complesso non abbiamo sbagliato nulla, ma avremmo potuto gestire meglio le gomme e quella ...

